ضبط أدوات تجسس بحوزة عاطل في الجيزة

كتب – فتحي سليمان:

عثر رجال مباحث الاتصالات على كاميرات مراقبة غير مصرح باستخدامها وتداولها في الأسواق، بحوزة عاطل أنشأ صفحة على موقع فيسبوك لترويجها.

التحريات أكدت أن "ص. ا."، 45 سنة، يبيع أجهزة اتصالات وكاميرات مراقبة غير مصرح بتداولها بالأسواق دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر صفحة باسم "دهب للكاميرات المخفية ونظم المراقبة الغير ظاهرة" مستخدما هاتف محمول "محدد" في عمليات البيع والشراء.

أمكن ضبط المتهم أثناء بيعه عددٍ من الأجهزة، وضبط بحوزته جهاز على شكل ساعة يد غير مصرح بدخولها البلاد لدواعٍ أمنية، وجهازين على شكل قلم جاف مزود بكاميرا، وجهازين على شكل زرار قميص مزود بكاميرا، وألف جنيه، وهاتف محمول.

تبين بالفحص أن المتهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "سلاح" بقسم الساحل صادر ضده حكم غيابي بالسجن 3 سنوات.

أمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بإرساله المتهم إلى قسم شرطة الطالبية لعرضه على النيابة العامة.