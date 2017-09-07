حبس 3 خفراء لاتهامهم بقتل سائق منعهم من خطف صديقته بمنشأة القناطر

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، برئاسة المستشار مصطفى توفيق، رئيس النيابة، حبس 3 خفراء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بقتل سائق بالرصاص وسط أرض زراعية بمنشأة القناطر؛ إذ منعهم من خطف صديقته.

كانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على المتهمين بقتل سائق حاول منعهم من خطف فتاة كانت برفقته بمنشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن مباحث منشأة القناطر تلقت بلاغًا بالعثور على جثة لشاب وسط الأراضي الزراعية وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات وظروف الحادث.

شكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث ترأسه العقيد حسام أنور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر للتوصل لهوية الجناة وأسفرت التحريات الأولية أن المجني عليه يبلغ من العمر 34 عامًا سائق، وأنه كان برفقته فتاة وأثناء تواجدهما بقطعة أرض زراعية حاول 3 شباب خطفها منه بعدما شاهدوهما في وضع مخل للتعدي عليها إلا أنه قاومهم ما دفع أحدهم لإطلاق رصاصة عليه من فرد خرطوش أردته قتيلا في الحال وفر المتهمون هاربين.

أسفرت التحريات عن التوصل لهوية المتهمين وتبين أنهم خفراء خصوصيين وتحركت قوة أمنية ترأسها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر والرائد تامر عبد العزيز معاون مباحث منشأة القناطر وتم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة.

كما أشارت التحريات إلى أن القتيل يرتبط بالفتاة التي كانت برفقته بعلاقة عاطفية منذ فترة وأنها مطلقة واعتادا اللقاء في قطعة أرض زراعية.