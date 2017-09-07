أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

حبس 3 خفراء لاتهامهم بقتل سائق منعهم من خطف صديقته بمنشأة القناطر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حبس 3 خفراء لاتهامهم بقتل سائق منعهم من خطف صديقته بمنشأة القناطر

06:56 م الخميس 07 سبتمبر 2017

حبس 3 خفراء لاتهامهم بقتل سائق منعهم من خطف صديقته بمنشأة القناطر

تعبيرية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، برئاسة المستشار مصطفى توفيق، رئيس النيابة، حبس 3 خفراء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، لاتهامهم بقتل سائق بالرصاص وسط أرض زراعية بمنشأة القناطر؛ إذ منعهم من خطف صديقته.

كانت مباحث الجيزة قد ألقت القبض على المتهمين بقتل سائق حاول منعهم من خطف فتاة كانت برفقته بمنشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن مباحث منشأة القناطر تلقت بلاغًا بالعثور على جثة لشاب وسط الأراضي الزراعية وبإخطار اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أمر بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات وظروف الحادث.

شكل اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث ترأسه العقيد حسام أنور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر للتوصل لهوية الجناة وأسفرت التحريات الأولية أن المجني عليه يبلغ من العمر 34 عامًا سائق، وأنه كان برفقته فتاة وأثناء تواجدهما بقطعة أرض زراعية حاول 3 شباب خطفها منه بعدما شاهدوهما في وضع مخل للتعدي عليها إلا أنه قاومهم ما دفع أحدهم لإطلاق رصاصة عليه من فرد خرطوش أردته قتيلا في الحال وفر المتهمون هاربين.

أسفرت التحريات عن التوصل لهوية المتهمين وتبين أنهم خفراء خصوصيين وتحركت قوة أمنية ترأسها المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر والرائد تامر عبد العزيز معاون مباحث منشأة القناطر وتم إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة.

كما أشارت التحريات إلى أن القتيل يرتبط بالفتاة التي كانت برفقته بعلاقة عاطفية منذ فترة وأنها مطلقة واعتادا اللقاء في قطعة أرض زراعية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 3 خفراء قتلوا سائقا أثناء ممارسته للرذيلة بمزرعة في منشأة القناطر

    أخبار

  • بـ 170 فرش.. مباحث الجيزة توقع تاجر حشيش في أوسيم

    أخبار

  • عاطل يستغل إقامة جارته بمفردها ويتعدى عليها بالضرب لسرقتها

    أخبار

  • حل لغز سرقة مشغولات ذهبية وأموال من شقة بالعجوزة

    أخبار

إعلان

54b578f631.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

هل ممارسة الزوجين للعلاقة الحميمة بعد الشجار.. اختيار صحيح أم خاطئ؟

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية

وزير أردني: المصالحة بين فتح وحماس تخدم القضية الفلسطينية