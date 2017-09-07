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«أزارو ومعلول» يواصلان الغياب عن تدريبات الأهلي

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«أزارو ومعلول» يواصلان الغياب عن تدريبات الأهلي «أزارو ومعلول» يواصلان الغياب عن تدريبات الأهلي

التحرير

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واصل الثنائي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمهاجم المغربي وليد أزارو، الغياب عن مران فريقهم الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان علي معلول قد تغيب عن تدريبات الأهلي طوال الفترة الماضية بسبب انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده لمواجهتي الكونغو الديموقراطية، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018.

وفاز التونسي في لقاء الذهاب بتونس بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما تعادلت في لقاء الإياب بالكونغو بهدفين مقابل هدفين.

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فيما تغيب أزارو طوال الفترة الماضية بسبب إنضمامه إلى منتخب المغرب استعدادًا لمواجهة مالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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