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وكيل محمد إبراهيم يوضح لـ«التحرير» حقيقة عرض الرائد السعودي

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وكيل محمد إبراهيم يوضح لـ«التحرير» حقيقة عرض الرائد السعودي وكيل محمد إبراهيم يوضح لـ«التحرير» حقيقة عرض الرائد السعودي

التحرير

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نفى سالم محمد سالم وكيل محمد إبراهيم صانع ألعاب نادي تلقي اللاعب عرضًا من الرائد السعودي للانتقال إلى صفوفه مطلع الموسم المقبل.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة «للتحرير»: "لم يتحدث معنا أحد من مسؤولي نادي الرائد واتصلت هاتفيًا باللاعب لأستعلم منه هل تحدث معه أحد من النادي السعودي وهو ما نفاه لي".

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وأوضح وكيل اللاعب : "لا أعرف سبب تسريب مثل هذه الأخبار برغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة البيضاء مشيرًا إلى أن صانع ألعاب الزمالك مرتبط بعقد لمدة 3 سنوات مع النادي ونحن ملتزمين بهذا العقد".

يذكر أن أنباء خلال الساعات الماضية أشارت إلى تحدث محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، مع بعض مسئولي ناديه حول رغبته في الإنتقال إلي الرائد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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التحرير

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