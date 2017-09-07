رئيسة وزراء بريطانيا ترفض دعوة البرلمان الأوروربي لإلقاء خطاب عام

لندن - (أ ش أ):

كشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي النقاب أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رفضت دعوة البرلمان الأوروبي لها لإلقاء خطاب على الملأ أمام البرلمان، وأصرت على التحدث فقط لقادة البرلمان خلف أبواب مغلقة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، طلب من ماي أن تتحدث في جلسة كاملة لتوضيح موقفها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي (بريكست).

وأوضحت مصادر بالاتحاد الأوروبي أن رئاسة الوزراء البريطانية أخبرت تاجاني أن ماي تسعى فقط للتحدث بشكل شخصي مع قادة البرلمان الأوروبي بدلًا من حضور جلسة عامة على الملأ.

وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، استياء عدد من الشخصيات الرئيسية في البرلمان، من قرار تيريزا ماي، في الوقت الذي تحرص فيه بريطانيا على كسب تأييد أعضاء البرلمان الأوروبي لدخول بريطانيا في جدل يتعلق بأن الاتفاق على صفقة تجارة حرة شاملة يصب في مصلحة كل أطراف المفاوضات.