الصليب الأحمر: تضرر 2.1 مليون شخص في الكاريبي جراء اعصار إرما
الصليب الأحمر: تضرر 2.1 مليون شخص في الكاريبي جراء اعصار إرما
06:42 م الخميس 07 سبتمبر 2017
أرشيفية
جنيف - (د ب أ)
قال الصليب الأحمر، اليوم الخميس ، إن ما يقدر بنحو 2.1 مليون شخص في أنحاء الكاريبي تضرروا جراء اعصار إرما حتى الآن.
وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، نقلا عن السلطات المحلية، أن جميع المباني تقريبا في جزيرة بربودا لحقت بها اضرار أو دُمرت ، وأن مئات الالاف من الناس أصبحوا بدون كهرباء في بورتوريكو.
وتسبب إعصار إرما في حدوث دمار في جزر فيرجن البريطانية، وأنجيلا، وسان مارتن، وسان بارتيليمي، فضلا عن سان كيتس ونيفيس.
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