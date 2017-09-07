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تسجيل تمثال ديليسبس وقبة جامعة القاهرة وفندق الحمامات بحلوان في عداد الآثار

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مصراوي Masrawy

تسجيل تمثال ديليسبس وقبة جامعة القاهرة وفندق الحمامات بحلوان في عداد الآثار

06:51 م الخميس 07 سبتمبر 2017

تسجيل تمثال ديليسبس وقبة جامعة القاهرة وفندق الحمامات بحلوان في عداد الآثار

تمثال ديليسبس

كتبت- نسمة فرج:

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار واللجان الدائمة للآثار برئاسة الدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس، في اجتماعهم الأخير على تسجيل تمثال ديليسبس بمحافظة بورسعيد، وفندق الحمامات الكبير بحلوان، وقبة جامعة القاهرة وبرج الساعة ومبنى متحف الجامعة، والمغارات (3 ، 4، 6، 9) بدير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان بمحافظة الفيوم في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وأشار الدكتور مصطفى أمين في تصريح له اليوم إلى أنه تمت الموافقة على فتح متحف السويس ليلا يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة السادسة وحتى 10 مساء خلال شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، كما تم الموافقة على أن تكون تذاكر المتاحف المفتوحة للزيارة المسائية بزيادة بنسبة 50% عن الأسعار خلال الفترة الصباحية.

وأضاف أنه تم الموافقة أيضا على إقامة معرض لنموذج مقبرة الملك سيتي الأول بمتحف الآثار بمدينة بازل السويسرية ، والمشاركة ب 9 قطع أثرية للملك امنحتب الثاني من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة في معرض " ..الاكتشاف الاستثنائي للفرعون امنحتب الثاني " والمقام حاليا بالمتحف الثقافي الجديد بمدينة ميلانو بايطاليا.

وأوضح أمين، أنه بناء على قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية تم تشكيل لجنة أثرية أقرت عدة معايير لوضع ضوابط واضحة لمعاينة المضبوطات الاثرية التى ترجع لفترة حكم الأسرة العلوية.

ولفت إلى أنه تم ضم الدكتورة سامية المرغني مدير عام مركز البحوث والصيانة السابق إلى عضوية اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ودمج إدارة المقتنيات الأثرية بالإدارة العامة للحيازة لتكون تحت مسمى "الإدارة العامة للحيازة والمقتنيات الأثرية".

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