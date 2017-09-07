ضبط شاب تعدى على شقيقه بـ"سكين" في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

تعدى شاب، على شقيقه بسلاح أبيض "سكين" بكفر بني علي، التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

نُقل المصاب إلى مستشفى بني سويف العام، وجرى ضبط المتهم.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائي، يفيد بتعدي شاب يدعى "رجب.و.ع" 19 سنة، على شقيقه "يحى" 28 سنة، فلاح، بسلاح أبيض "سكين" ما أدى إلى إصابته بجرح نافذ بالصدر والرأس، وكلاهما مقيمان بقرية بني علي التابعة لمركز سمسطا.

انتقل النقيب محمد الفقي معاون مباحث مركز شرطة سمسطا على رأس قوة أمنية مكبرة إلى القرية، وتمكن خلالها من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، تمهيدًا لاستجوابه ومعرفة سبب المشاجرة بينهما، فيما نقلت سيارة الإسعاف، المصاب إلى مستشفى بنى سويف العام لخطورة حالته.