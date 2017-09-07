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القبض على طفلتين بعد سرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على طفلتين بعد سرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة بالدقهلية

06:34 م الخميس 07 سبتمبر 2017

القبض على طفلتين بعد سرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة بالدقهلية

القبض على الخادمتين

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز أجا بمحافظة الدقهلية، القبض على خادمتين "حدث" بعد قيامهما بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة مهندس ديكور بقرية ميت العامل.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من محمد العدوي إبراهيم العزب، 45 سنه، مهندس ديكور، ومقيم قرية ميت العامل، باكتشافه سرقة مبلغ 11 ألف جنيه مصري، و600 دولار أمريكي، و100 درهم، وهاتفي محمول وسلسلة ذهبية بها 2 دلاية من داخل شقته.

انتقل ضباط مباحث مركز أجا بقيادة الرائد محمد عزام السباعي، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق ومكان السرقة بالطابق الثاني، وسلامة النوافذ والأبواب، ولا يوجد بعثرة بمحتويات الشقة، وأن المسروقات كانت بحقيبة خاصه بزوجة المبلغ كانت داخل دولاب.

وتوصلت تحريات المباحث الى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من: "ياسمين .ب .ع" 15 سنة، خادمة لدى المجني عليه، ومقيمه بذات القرية، بعد أن غافلته وسرقت المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، وسلمتها إلى شقيقتها "هدى" 17 سنة، خادمة، لحين التصرف فيها بالبيع.

بتقنين الإجراءات، جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تحرر المحضر رقم 13710 لسنة 2017 جنح مركز شرطة أجا، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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