نجار يشنق نفسه لمروره بضائقة مالية في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تخلص نجار مسلح من حياته إلى الأبد، وشنق نفسه بحجرة نومه، بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، ولقي مصرعه في الحال بسبب مروره بضائقه مالية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى المقدم أيمن عادل رئيس مباحث مركز الخانكة، إشارة من مستشفى الخانكة العام بوصول جثة المدعو "زكريا. ع – نجار" وأخطر اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فانتقل العميد حسام الحسيني رئيس المباحث، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وتبين أن المجني عليه كان يمر بضائقه مالية، ما تسبب في حالة من الاكتئاب، قام على إثرها بتعليق رقبته في "جنش" بسقف حجرته بمسكنه الكائن بالجبل الأصفر دائرة المركز، وشنق نفسه، وتوفى في الحال.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق وأمرت بدفن الجثة.