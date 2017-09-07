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فرج عامر: المجتمع الدولي يفقد مصداقيته بعد صمته على المجازر ضد مسلمي ميانمار

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مصراوي Masrawy

فرج عامر: المجتمع الدولي يفقد مصداقيته بعد صمته على المجازر ضد مسلمي ميانمار

06:36 م الخميس 07 سبتمبر 2017

فرج عامر: المجتمع الدولي يفقد مصداقيته بعد صمته على المجازر ضد مسلمي ميانمار

مسلمي ميانمار

كتب- أحمد علي:

أدان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الانتهاكات الوحشية والدموية والاعتداءات العرقية في إقليم "أراكان"، التي أسفرت عن تهجير ومقتل المزيد من مسلمي "الروهينجا" بجمهورية اتحاد ميانمار، مؤكدًا أن المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة فقد مصداقيته، لأنه يقف صامتا ويتفرج على المجازر البشعة ضد مسلمي ميانمار.

وقال عامر، في بيان أصدره الخميس، إن هذه المجازر الممنهجة التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مازالت تُرتكب بشكل ممنهج ضد مسلمي ميانمار دون أي جرائم ارتكبوها، مطالبًا المجتمع الدولي بأسره سرعة التدخل لوقف هذه المجازر البشعة والدماء البريئة للمسلمين في ميانمار.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر، جميع الدول الإسلامية سرعة التحرك لحماية وإنقاذ مسلمي ميامنار من عمليات القتل وسفك الدماء وتشريد الآلاف من مسلمي ميانمار حتى يتم إعادة الهدوء والاستقرار بجمهورية اتحاد ميانمار.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن استمرار عمليات القتل في هذه المنطقة يحولها إلى بؤرة وملاذ آمن يتمركز فيها الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، خاصة بعد تضييق الخناق والحصار للإرهاب والارهابيين والجماعات الإرهابية والتكفيرية في عدد كبير من دول العالم، خاصة داخل دول منطقة الشرق الأوسط سيكون مستقبلا هناك صعوبة للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية والتكفيرية في هذه المنطقة.

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