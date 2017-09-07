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لجنة لضم مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى نظيرتها بالقاهرة

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لجنة لضم مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى نظيرتها بالقاهرة لجنة لضم مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى نظيرتها بالقاهرة

التحرير

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أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية؛ لإنهاء إجراءات ضم مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، في إطار الجهود المبذولة لتحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي، وتنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء بضرورة ضم المؤسسات العلاجية في مؤسسة علاجية واحدة يكون مقرها القاهرة.

وأكد سلطان، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن من أهم أولوياته العمل على تطوير منظومة الصحة بالمحافظة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطوير والتحسن في تقديم الخدمات في مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدًا علي ضرورة أن يشعر المواطنين بتحسن ملحوظ علي كافة النواحي المعنوية والمادية.

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وشدد المحافظ، على وجوب إلتزام اللجنة بإنهاء أعمالها في ضم مستشفيات المؤسسة العلاجية بالإسكندرية إلى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة في 2 أغسطس الماضي.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور علاء عوض رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، والدكتور عمر الإبراشي رئيس المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، وأعضاء قانونين.

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التحرير

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