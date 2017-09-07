الأحد.. قطع مياه الشرب عن 6 قرى بالأقصر

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه في 6 قرى، الأحد المُقبل، لمدة 12 ساعة؛ للقيام بأعمال تطهير و ضم خطوط جديدة لأخرى.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه من المقرر قطع المياه عن قرى الزينية بحري، الزينية قبلي، الصعايدة، العشي، الجالس، عبادي، الطينة"، بدءًا من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، لضم خط مياه من 12 إلى 16 بوصة من خط مياه "الصعايدة – السوفاتيل"، بالإضافة إلى أعمال تطهير وغسيل المروقات والمرشحات بالخزانات.

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وأهابت الشركة، بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز أخذ احتياجاتهم من المياه لسداد العجز في هذه الفترة، وتوفر الشركة سيارات المياه لسد الاحتياجات عن طريق الاتصال بغرفة عمليات الخط .