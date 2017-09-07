قرار بنزع ملكية 72 فدانًا لتنفيذ كوبري عدلي منصور في بني سويف

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أعلن المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2017 بنزع ملكية مساحة 72 فدانًا ضمن المساحة المحددة؛ لتنفيذ محور المستشار عدلي منصور، ويتضمن القرار اعتبار مشروع إنشاء المحور من أعمال المنفعة العامة، ويتم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار حبيب في تصريحات صحفية، إلى أن صدور قرار نزع الملكية لهذا المشروع تم في وقت قياسي؛ لأهمية المشروع باعتباره مشروعًا قوميًا تنفذه الدولة، ضمن جهودها في تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن ذلك للحفاظ على حقوق المواطنين والحرص في نفس الوقت على سرعة تنفيذ المشروع نفذت الإجراءات المطلوبة لنزع الملكية من إعداد الخرائط المساحية وكشف الملاك الظاهرين والحصول على موافقة الزراعة وإيداع مبلغ مالي يقدر بالملايين لهيئة المساحة تحت حساب صرف التعويضات فور الانتهاء من الموافقات والإجراءات المتبقية.

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وتابع المحافظ، "تم إعداد مذكرة إيضاحية وإرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة في وقت قياسي إلى وزارة التنمية المحلية مرورًا بمجلس الوزراء انتهاء برفعه إلى رئيس الجمهورية وصدور القرار"، موضحًا أن صدور هذا القرار يمثل دفعة قوية لاستمرار تنفيذ المشروع بوتيرة أسرع وانجاز أعلى نظرًا لأهمية هذا الموضوع واعتباره معوق رئيسي استدعى تدخل المحافظة أكثر من مرة للتعامل مع اعتراضات المواطنين "ملاك الأراضي" لاستمرار تسهيل الأعمال، مما تسبب في انخفاض معدل الإنجاز عن المستهدف في الفترة الماضية.

وأكد المحافظ، أن صدور هذا القرار في وقت قياسي والذي يعد من أسرع القرارات التي صدرت في هذا الشأن يمثل ردًا عمليًا على ما أثاره البعض من محاولات التشكيك في المشروع وامكانية صدور قرار نزع ملكية للمشروع الذي يمثل نقلة نوعية للمحافظة في كافة المجالات وحلمًا طال انتظار المواطن السويفي له.