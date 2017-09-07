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التعليم تعلن تدريب 500 ألف مدرس في برنامج المعلمون أولًا

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التعليم تعلن تدريب 500 ألف مدرس في برنامج المعلمون أولًا التعليم تعلن تدريب 500 ألف مدرس في برنامج المعلمون أولًا

التحرير

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​صرح الدكتور محمد عمر، مدير صندوق تمويل ودعم المشروعات التعليمية، بأنه سيتم البدء هذا العام في تدريب 500 ألف معلم من مختلف المراحل التعليمية، والأولوية ستكون لمعلمى المرحلة الابتدائية ثم الثانوية، ثم الإعدادية.

وأضاف عمر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين اعتمدت ترقية 516 ألف معلم، وتثبيت متعاقدين شهر 6 و7 من مسابقة 30 ألف معلم، وغيرهم من المتقدمين خلال مدة 45 يومًا، بعد الانتهاء من إصدار ملحق قرار تقليل الاغتراب.

كما أكد عمر أنه تم بحث بدائل محو الأمية، وسيتم إصدار نشرة منظمة بالبدئل خلال أسبوعين، بالإضافة إلى
إصدار قرار ملحق بإعادة المغتربين، وذلك بعد تفريغ الاستثمارات الإلكترونية قبل بدء العام الدراسى الجديد.

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أعلن عمر عن أنه بناء على تكليفات الدكتور الوزير سيتم تعيين ثلاث معاونين لوكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية من شباب المعلمين، وسيتم اختيارهم من المديريات بحيث لا يزيد السن عن 40 سنة، وسيصدر عن الوزارة بطاقة الوصف الوظيفى لكل معاون ومهام عمله، وسيكون التعيين بنظام التكليف ولمدة عام؛ وذلك لتكوين صف ثانى وثالث من القيادات وتمكين الشباب وتطوير الأداء،مشيرًا إلى أن أحد هؤلاء سيكون معاون لشئون المعلمين.

أضاف عمر بأن الوزارة تعمل مع النقابة العامة للمعلمين، لتعديل قانون النقابة لرفع المعاشات والخدمات المقدمة للسادة المعلمين، وإعادة دور أندية النقابة والندوات الثقافية، بالإضافة إلى التعاون فى برامج التدريب وتطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين. 

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التحرير

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