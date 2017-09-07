جمعية عمومية غير عادية لـ"المهن التعليمية" السبت بشأن "الحراسة القضائية"
جمعية عمومية غير عادية لـ"المهن التعليمية" السبت بشأن "الحراسة القضائية"
06:20 م الخميس 07 سبتمبر 2017
النقابة العامة للمهن التعليمية
كتبت- ياسمين محمد:
تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية، السبت المقبل، جمعية عمومية غير عادية للتصويت على إنهاء الحراسة القضائية عن النقابة، وإجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل.
تعقد الجمعية العمومية، في تمام العاشرة صباحًا، بمقر النقابة العامة بالجزيرة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"المعلمين" تنتهي من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة تمهيدًا
-
"المهن التعليمية" تخاطب وزارتي التربية والتعليم والمالية بشأن حافز
-
"المهن التعليمية" تنعي معلم المنوفية وتطالب الوزير بحل أزمة المغتربين
-
بالتفاصيل.. "الوزراء" يوافق على تخصيص وحدات سكنية لأعضاء المهن التعليمية
إعلان
إعلان