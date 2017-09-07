جمعية عمومية غير عادية لـ"المهن التعليمية" السبت بشأن "الحراسة القضائية"

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية، السبت المقبل، جمعية عمومية غير عادية للتصويت على إنهاء الحراسة القضائية عن النقابة، وإجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل.

تعقد الجمعية العمومية، في تمام العاشرة صباحًا، بمقر النقابة العامة بالجزيرة.