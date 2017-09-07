أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

جمعية عمومية غير عادية لـ"المهن التعليمية" السبت بشأن "الحراسة القضائية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جمعية عمومية غير عادية لـ"المهن التعليمية" السبت بشأن "الحراسة القضائية"

06:20 م الخميس 07 سبتمبر 2017

النقابة العامة للمهن التعليمية

كتبت- ياسمين محمد:

تعقد النقابة العامة للمهن التعليمية، السبت المقبل، جمعية عمومية غير عادية للتصويت على إنهاء الحراسة القضائية عن النقابة، وإجراء الانتخابات تحت الإشراف القضائي الكامل.

تعقد الجمعية العمومية، في تمام العاشرة صباحًا، بمقر النقابة العامة بالجزيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "المعلمين" تنتهي من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة تمهيدًا

    أخبار

  • "المهن التعليمية" تخاطب وزارتي التربية والتعليم والمالية بشأن حافز

    أخبار

  • "المهن التعليمية" تنعي معلم المنوفية وتطالب الوزير بحل أزمة المغتربين

    أخبار

  • بالتفاصيل.. "الوزراء" يوافق على تخصيص وحدات سكنية لأعضاء المهن التعليمية

    أخبار

إعلان

d992788bf7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة