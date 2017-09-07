بعد إنقاذ 17 مصرياً وماليزياً من الغرق.. القوات البحرية تبحث عن مفقود -صور

كتب- محمد قاسم:

كشف العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الخميس، تفاصيل إنقاذ القوات البحرية لـ 17 مصري وماليزي من الغرق بعد تعطل "لانش" سياحي وتعرضه للغرق أمام ساحل البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري في بيان صحفي، إن استغاثة وردت من "لانش" سياحي بتعطله وتعرضه للغرق على مسافة 35 ميل جنوب شرق جزيرة سفاجا نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المتحدث أنه فور تلقي الاستغاثة صدرت الأوامر بتوجيه عدد من وحدات الإنقاذ البحرى لتقديم المعاونة والإنقاذ، وتمكنت من إخلاء 9 ماليزيين الجنسية و8 مصريين الجنسية، مؤكدًا أنه جاري البحث عن مصري مفقود.

وأوضح أنه تم إخلاء الأفراد إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية وتقديم المعاونة الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة.

وأكد المتحدث، أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار جهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية.