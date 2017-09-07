حماس تدين غارات إسرائيل على سوريا
حماس تدين غارات إسرائيل على سوريا
06:10 م الخميس 07 سبتمبر 2017
غارات جوية
غزة - (د ب أ)
نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس بشن إسرائيل غارات على سوريا.
ونقل بيان صادر عن ممثل الحركة في لبنان علي بركة قوله "ندين الغارات الإسرائيلية التي حصلت فجر اليوم على سوريا، ونرفض أي عدوان إسرائيلي على أي دولة عربية أو إسلامية".
وكانت طائرات إسرائيلية قدهاجمت قاعدة عسكرية في غرب سوريا، ما أدى إلى مقتل جنديين سوريين، بحسب الجيش السوري.
وتحدثت تقارير إعلامية عن استهداف منشأة لإنتاج أسلحة كيميائية، فيما لم تعلق إسرائيل.
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