أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

حماس تدين غارات إسرائيل على سوريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حماس تدين غارات إسرائيل على سوريا

06:10 م الخميس 07 سبتمبر 2017

حماس تدين غارات إسرائيل على سوريا

غارات جوية

غزة - (د ب أ)

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس بشن إسرائيل غارات على سوريا.

ونقل بيان صادر عن ممثل الحركة في لبنان علي بركة قوله "ندين الغارات الإسرائيلية التي حصلت فجر اليوم على سوريا، ونرفض أي عدوان إسرائيلي على أي دولة عربية أو إسلامية".

وكانت طائرات إسرائيلية قدهاجمت قاعدة عسكرية في غرب سوريا، ما أدى إلى مقتل جنديين سوريين، بحسب الجيش السوري.

وتحدثت تقارير إعلامية عن استهداف منشأة لإنتاج أسلحة كيميائية، فيما لم تعلق إسرائيل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السفير البريطاني يؤكد استمرار دعم بلاده للبنان ويهنئه بانتصار "الجرود"

    أخبار

  • بوتين يلتقى الرئيس اللبناني في موسكو الأسبوع المقبل

    أخبار

  • لماذا قصفت إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا؟

    أخبار

  • مقاتلات إسرائيلية "تقصف موقعا عسكريا" في سوريا

    أخبار

إعلان

3e78c7d998.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة