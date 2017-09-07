السفير البريطاني يؤكد استمرار دعم بلاده للبنان ويهنئه بانتصار "الجرود"

بيروت - (د ب أ)

أعلن السفير البريطاني في لبنان هيوجو شورتر اليوم الخميس أن بلاده تساعد "على تدريب أكثر من 11 ألف جندي (لبناني) وبناء أكثر من 20 قاعدة عمليات متقدمة، و30 مركزا لمراقبة الحدود" مؤكدا استمرار دعم بلاده للبنان.

وهنأ شورتر قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، على نجاح عملية "فجر الجرود" ضد "داعش" في جرود لبنان الشرقية، وقال إن الجيش قادر على الدفاع عن لبنان في وجه التهديدات.

وأوضح شورتر بعد لقائه عون، بحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية فى بيروت" أظهر الجيش اللبناني أنه جيش فاعل ومهني، قادر على الدفاع عن لبنان من التهديدات غير المتوقعة في المنطقة".

وقال "ستقوم السفارة البريطانية بتنكيس أعلامهاغداً".

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت اعلان حالة الحداد غدا الجمعة في لبنان على أرواح "شهداء" الجيش الذين سقطوا في معركة " فجر الجرود"، والعسكريين الذين خطفهم داعش عام 2014 وقام بتصفيتهم في عام 2015 .