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بوتين وآبي يتطلعان إلى إنهاء الصراع الموروث بين روسيا واليابان

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مصراوي Masrawy

بوتين وآبي يتطلعان إلى إنهاء الصراع الموروث بين واليابان

06:07 م الخميس 07 سبتمبر 2017

بوتين وآبي يتطلعان إلى إنهاء الصراع الموروث بين روسيا واليابان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبة بلاده في بناء خط مواصلات بري يربط بين جزيرتي سخالين الروسية وهوكايدو اليابانية.

ووفقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية، قال بوتين اليوم الخميس في منتدى اقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الساحلية إن هناك بالفعل خططا لبناء جسر يربط سخالين بالبر القاري لروسيا.

وقال بوتين، الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في المنتدى، إن خط المواصلات البري من سخالين يمكن أن يمتد إلى هوكايدو.

كان مسؤولون روس قد اقترحوا في السابق إقامة جسر أو نفق يمكن أن يربط سخالين بهوكايدو عبر مسافة تبلغ حوالي أربعين كيلومترا.

وقال آبي في المنتدى آن الأوان كي توقع روسيا واليابان معاهدة سلام تنهي رسميا الصراع بين ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي والإمبراطورية اليابانية التي ساندت النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

والتقى بوتين وآبي بعيدا عن المظاهر الاحتفالية الشكلية ، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوتر بين البلدين نتيجة رفض موسكو إعادة جزر أرخبيل الكوريل التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب.

وسعت روسيا في السنوات القليلة الماضية تعزيز روابطها الاقتصادية مع اليابان بما فيها التعاون في قضية الأرخبيل، وسط تحول شامل نحو التوجه شرقا، بعدما توترت العلاقات الروسية مع الاتحاد الأوروبي بسبب الأمة الأوكرانية.

وقال آبي إن روسيا واليابان حققتا المزيد من التقدم في مجالات معينة العام الماضي، مقارنة بما تم في الأعوام السبعين الماضية، وذلك وفقا لتصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية الحكومية للأنباء.

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