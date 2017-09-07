أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط عامل بتهمة اغتصاب طفلة وقتلها بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عامل بتهمة اغتصاب طفلة وقتلها بالقليوبية

06:10 م الخميس 07 سبتمبر 2017

ضبط عامل بتهمة اغتصاب طفلة وقتلها بالقليوبية

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تخلص عامل من طفلة عمرها 6 سنوات، حيث قتلها بعد أن اغتصبها بمنطقة منطي دائرة مركز قليوب، وتركها وفر هاربًا.

ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بقرية منطاي، التابعة لمدينة قليوب، وأخطر اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير الأمن، فكلف اللواء محمد الألفي مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الحادث.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "نورهان. ز - 6 سنوات" وبفحص الجثة تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وأنه جرى التعدي عليها جنسيًا، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يدعى "فرحات. ق" 43 سنة.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بعد أن استدرج المجني عليها واغتصبها وقتلها حتى لا يكشف أحد جريمته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على جثة طفلة مذبوحة وملقاة في الشارع بالقليوبية

    أخبار

  • تفاصيل تجدد الدم والثأر في "مشاجرة الطلبة" بكفر الشيخ

    أخبار

  • سرقة مليون جنيه من سيارة تابعة لـ"الشرقية للدخان" بالزقازيق

    أخبار

  • علقة ساخنة لعاطل حاول سرقة "توك توك" في الشرقية

    أخبار

إعلان

b473dcb9db.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

إجلاء 33 أسرة من العقارات المتضررة بسبب حريق مصنع البويات بالإسكندرية

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

المجتمعات العمرانية: زيادة عدد وحدات "سكن مصر" بشرط

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة

رئيس الوزراء يختتم جولته إلى الأقصر بتفقد مدينة طيبة