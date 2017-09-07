ضبط عامل بتهمة اغتصاب طفلة وقتلها بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تخلص عامل من طفلة عمرها 6 سنوات، حيث قتلها بعد أن اغتصبها بمنطقة منطي دائرة مركز قليوب، وتركها وفر هاربًا.

ألقي القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بقرية منطاي، التابعة لمدينة قليوب، وأخطر اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير الأمن، فكلف اللواء محمد الألفي مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الحادث.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعى "نورهان. ز - 6 سنوات" وبفحص الجثة تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، وأنه جرى التعدي عليها جنسيًا، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل يدعى "فرحات. ق" 43 سنة.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بعد أن استدرج المجني عليها واغتصبها وقتلها حتى لا يكشف أحد جريمته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.