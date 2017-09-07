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الإسماعيلى ينجح فى إنهاء أزمة إيقاف القيد

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الإسماعيلى ينجح فى إنهاء أزمة إيقاف القيد الإسماعيلى ينجح فى إنهاء أزمة إيقاف القيد

التحرير

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أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أزمة إيقاف القيد الخاصة بقائمة الفريق  للموسم الجديد 2017/2018، والذى تنطلق أولى مبارياته غدًا. 

ونجح مجلس إدارة الدراويش، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للنادي، في إنهاء مشكلة الشكاوى التي تقدم بها لاعبين سابقين ضد النادي، حيث قامت الإدارة بالتصالح مع اللاعبين. 

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وكان كلاً من محمد صبحى وكريم عطا وأحمد السيد، قد تقدموا بشكاوى للحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بمواسم 2013 – 2014 – 2015 – 2016 وبالفعل أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالإتحاد المصرى لكرة القدم قراراً بأحقيقة اللاعبين فى الحصول على مستحقاتهم .

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التحرير

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