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إنبي يعلن عن قائمته في الموسم الجديد

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إنبي يعلن عن قائمته في الموسم الجديد إنبي يعلن عن قائمته في الموسم الجديد

التحرير

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أعلن نادى إنبى عن قائمة الفريق للموسم الجديد 2017/2018 والذى تنطلق أولى مبارياته غدًا الجمعة، بين فريقي بتروجيت أمام الداخلية، والمقاولون العرب والرجاء.

وجاءت قائمة الفريق البترولى على النحو التالى :

القدامى:

على لطفى ـ على فوزى ـ إبراهيم يحيى ـ أحمد يونس ـ صلاح سليمان ـ محمد مجدى ـ رامى صبرى ـ محمد بسيونى ـ عماد السيد ـ محمود توبة ـ أحمد عبدالعزيز ـ عمرو الحلوانى ـ عبدالله جمعة عواض ـ عبدالعزيز البلعوطى ـ محمود قاعود.

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وتعاقد إنبي خلال فترة الانتقالات الحالية مع كلًا من:
عرفة السيد (دجلة) بسام ماهرـ سمير فكرى ـ فتحى عثمان (تليفونات بنى سويف) - عبد الرحمن عامر ( فاركو ) ـ جوناثان انريكي (الخليل الفلسطينى) ـ أبوبكر ديارا (الملعب المالى)، عثمان جياباتى ( حسينية اغادير ) 
شيباني تراوري ( قنيطر المغرب ).

بينما رحل عن الفريق كلًا من
محمد عبدالمنصف (دجلة) عمرو مرعى (النجم الساحلى) عمرو طارق (وادى دجلة) لاما كولين (الطائى السعودى وبتروجت بينهم صراع في الفيفا ) إيمانويل ايجيبتور (أهلى طرابلس) على عيد (بتروجت) أحمد صبحى (المقاولون) ماريو مارتينيز (ريال إسبانيول هندوراس ) محمد الشامى () عبدالله جمعة عوده (الزمالك).صلاح عاشور (الزمالك ).

جهاز الفريق:
عبد الناصر محمد مديرًا للكرة
طارق العشرى مديرًا فنيًا

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التحرير

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