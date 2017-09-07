لمحاربة الغلاء.. كيلو اللحم البلدي بـ 60 جنيهًا و"البلطي" بـ 8 جنيهات في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن مسئولو مشروع مكافحة الغلاء بمدينة الكردي التابعة لمحافظة الدقهلية، طرح كيلو اللحوم البلدية بسعر 60 جنيهًا و20 جنيه للسمك البوري.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مني محرز، نائب وزير الزراعة، للمدينة، وهي مسقط رأسها، رافقها الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، لافتتاح عدد من المنافذ ووحدة بيطرية جديدة.

وتسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية التي طرحها المنفذ خلال أول أيام عمله بالمدينة بتكدس المئات من الأهالي لشراء اللحوم والأسماك بأسعار منخفضة، وخشيتهم من تعديل الأسعار وزيادتها عقب انتهاء زيارة نائب الوزير والمحافظ.

من جهته، كشف محمد عسل، صاحب منفذ بيع الأسماك، أن طرح أسماك البوري والبلطي بأسعار منخفضة مستمر، نظرًا لكون الأسماك المطروحة تأتي من المزارع السمكية مباشرة إلى المنفذ، دون وسيط، ضمن خطة وزارة الزراعة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال عسل: "نكسب في كيلو السمك جنيه واحد فقط، وأبيع كيلو البوري الكبير بسعر 20 جنيهًا فقط، وكيلو البلطي الكبير أسماك بسعر 15 جنيه، أما الكيلو البلطي المتوسط بسعر 10 جنيه، والصغير بسعر 8 جنيه للكيلو."

يذكر أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، رافقها الدكتور أحمد الشعراوي، قاما بجولة اليوم بمدن ومراكز شمال الدقهلية "الكردي – الجمالية - منية النصر- المنزلة – المطرية" وتفقدا خلال الزيارة، الأوضاع داخل بحيرة المنزلة والأعمال الجارية بشان إزالة التعديات، كما تم افتتاح وحدة بيطرية جديدة ومنفذين لبيع اللحوم والأسماك المخفضة بمركز الكردي.