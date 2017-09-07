أخبار عاجلة

مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات -
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور) -
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة -
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة -
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو) -
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية -
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور) -
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات -
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر -
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لمحاربة الغلاء.. كيلو اللحم البلدي بـ 60 جنيهًا و"البلطي" بـ 8 جنيهات في الدقهلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لمحاربة الغلاء.. كيلو اللحم البلدي بـ 60 جنيهًا و"البلطي" بـ 8 جنيهات في الدقهلية

06:00 م الخميس 07 سبتمبر 2017

  • عرض 6 صورة

    17a8fc9a24.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_9_7_18_0_45_487.jpg

  • عرض 6 صورة

    7a037202d0.jpg

  • عرض 6 صورة

    9fb9c8747c.jpg

  • عرض 6 صورة

    29a5b6c6b6.jpg

  • عرض 6 صورة

    27d650cdad.jpg

إعادة الألبوم

رئيس جامعة أسوان يتسقبل الطلاب الوافدين من دولة الكويت

الألبوم التالى

رئيس جامعة أسوان يتسقبل الطلاب الوافدين من دولة الكويت

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن مسئولو مشروع مكافحة الغلاء بمدينة الكردي التابعة لمحافظة الدقهلية، طرح كيلو اللحوم البلدية بسعر 60 جنيهًا و20 جنيه للسمك البوري.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مني محرز، نائب وزير الزراعة، للمدينة، وهي مسقط رأسها، رافقها الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، لافتتاح عدد من المنافذ ووحدة بيطرية جديدة.

وتسبب انخفاض المواد الغذائية التي طرحها المنفذ خلال أول أيام عمله بالمدينة بتكدس المئات من الأهالي لشراء اللحوم والأسماك بأسعار منخفضة، وخشيتهم من تعديل الأسعار وزيادتها عقب انتهاء زيارة نائب الوزير والمحافظ.

من جهته، كشف محمد عسل، صاحب منفذ بيع الأسماك، أن طرح أسماك البوري والبلطي بأسعار منخفضة مستمر، نظرًا لكون الأسماك المطروحة تأتي من المزارع السمكية مباشرة إلى المنفذ، دون وسيط، ضمن خطة وزارة الزراعة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال عسل: "نكسب في كيلو السمك جنيه واحد فقط، وأبيع كيلو البوري الكبير بسعر 20 جنيهًا فقط، وكيلو البلطي الكبير أسماك بسعر 15 جنيه، أما الكيلو البلطي المتوسط بسعر 10 جنيه، والصغير بسعر 8 جنيه للكيلو."

يذكر أن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، رافقها الدكتور أحمد الشعراوي، قاما بجولة اليوم بمدن ومراكز شمال الدقهلية "الكردي – الجمالية - منية النصر- المنزلة – المطرية" وتفقدا خلال الزيارة، الأوضاع داخل بحيرة المنزلة والأعمال الجارية بشان إزالة التعديات، كما تم افتتاح وحدة بيطرية جديدة ومنفذين لبيع اللحوم والأسماك المخفضة بمركز الكردي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بحث التوسع في المدارس التجريبية لاستيعاب الأطفال فوق الـ5 سنوات بالدقهلية

    أخبار

  • حملة مفاجئة تكشف قصورًا في صيانة 5 مدارس ببلقاس

    أخبار

  • انقطاع مياه الشرب عن 50 قرية بالمنصورة - صور

    أخبار

  • انتحار شاب داخل حجرته بالدقهلية

    أخبار

إعلان

7a21be5492.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017