الزملوط: بدء العمل بالموازنة الجديدة.. والأولوية للطرق

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس: "إنه جرى بدء العمل في مشروعات الموازنة الجديدة للخطة الاستثمارية للمحافظة، من خلال طرح مناقصات عامة أمام شركات المقاولات بقطاع الأعمال العام والخاص، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بمراكز المحافظة الخمسة الإدارية".

وأكد الزملوط، في تصريحات خاصة، اليوم الخميس، أن المحافظة أولت مشروعات الطرق أهمية خاصة، لأنها محاور إستراتيجية وتنموية مهمة تدعم خطط التنمية المستدامة وتجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة أقرت هذا العام مبلغ 125 مليون جنيه، بزيادة 25% عن موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى تخصيص وتوجيه النسبة الكبيرة في الاعتمادات في هذه الموازنة لخطة رصف الطرق الداخلية، بواقع 66 مليونًا و638 ألف جنيه، ويضاف إليها 3 ملايين و775 ألف جنيه، كتمويل ذاتي من موازنة المحافظة نفسها، ليصبح إجمالي خطة رصف الطرق هذا العام 70 مليون و388الف جنيه.