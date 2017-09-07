الحرة: الكونجرس يخفض مساعدات أمريكية لمصر بقيمة 337 مليون دولار

القاهرة – (مصراوي)

قال موقع قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس إن لجنة المساعدات الخارجية بالكونجرس قررت خفض المساعدات العسكرية لمصر بمقدار 300 مليون دولار بداية من العام المقبل.

وتابع الموقع أن اللجنة التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي قررت أيضًا خفض المساعدات الاقتصادية بقيمة تصل إلى 37 مليون دولار.

وجاء هذا التخفيض بعد قرار أمريكي أخر في أغسطس بوقف مساعدات لمصر بقيمة 95.7 مليون دولار، بجانب 195 مليون دولار أخرى، مرجعة ذلك إلى عدوم حدوث تقدم في مصر في مجال حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية.

وكانت الخارجية المصرية قد أبدت أسفها بعد الخفض السابق للمساعدات الأمريكية وحذرت من تداعياته السلبية على المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان يوم 23 أغسطس الماضي إن مصر تأسف لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات لمصر، سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادى من البرنامج، او تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكرى.

واعتبر البيان أن القرار الأمريكي يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والامنية التى تواجه الشعب المصرى، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية .