تجديد حبس أمين شرطة بتهمة قتل زميله بالخطأ وإصابة مأمور ورئيس مباحث قسم الأربعين

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس الابتدائية، اليوم الخميس، تجديد حبس عريف شرطة أمين عهدة غرفة "السلاحليك" بقسم شرطة الأربعين 15 يومًا، وذلك على ذمة التحقيق بتهمة قتل زميله بالخطأ، وإصابة مأمور القسم ورئيس المباحث بـ"طلقة خاطئة".

كانت نيابة السويس، باشرت التحقيق، أمس، في الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قسم الأربعين، والذي أسفر عن مصرع العريف محمد نعيم، وإصابة العميد أشرف عبد المحسن مأمور القسم، والمقدم علي جابر رئيس المباحث.

وأمر اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بتوجيه مأمورية أمنية رافقت جثمان العريف محمد نعيم لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث تسلمت أسرته الجثمان، وذلك عقب تشريح الجثة.

كما أمرت نيابة السويس، بإشراف المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام لنيابات السويس، بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ونوع العيار الناري المستخدم، ومسافة إطلاق الناري، وما إذا كانت جاوزت المدى القريب للإطلاق من عدمه.

وشكّل المحامي العام فريقًا من وكلاء النيابة للتحقيق في الواقعة، وتوجه لمستشفى الشرطة بالقاهرة للاستماع لشهادة مأمور القسم الذي أصيب بكسر في عظم العضض ويتلقى العلاج بالمستشفى.

وقال العميد أشرف عبد المحسن: "إنه كان يتفقد النوبتجية الليلية بالقسم بالتزامن مع مباراة مصر وأوغندا، وسمع صوت طلق ناري مصدره من الاتجاه المؤدي لغرفة السلاح، كان برفقته رئيس المباحث، وهناك شاهدا فرد شرطة العريف أحمد السيد، أمين العهدة ممسك بطبنجة وأخبرهم أنها "مُعطلة" وأن طلقة محشورة في السلاح.

وأضاف العميد أشرف، أن الطلقة خرجت فأصابت رئيس المباحث في ذراعه وأحدثت جرحًا سطحيًا، ثم اخترقت عضضه هو لتخرج وتستقر في صدر العريف الذي كان يقف خلفه.