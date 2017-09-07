وزير الأوقاف: نجحنا مع "القومي للمرأة" في الجمع بين الواعظات والراهبات
وزير الأوقاف: نجحنا مع "القومي للمرأة" في الجمع بين الواعظات والراهبات
05:52 م الخميس 07 سبتمبر 2017
محمد مختار جمعة
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الوزارة نجحا خلال الفترة الماضية في الجمع بين الواعظات بالمساجد والمعلمات والراهبات بالكنائس لكسر الحواجز النفسية بين الجانبين.
وأضاف جمعة، خلال لقائه مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس، أنه تقرر فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات بصفه عامة، وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه التبرعات للأكثر احتياجًا خاصة من السيدات في القرى والنجوع والتي يصعب عليهن استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد.
وأوضح أنه تقرر دفع 860 ألف جنيه منها 720 لوزارة الداخلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لـ20 ألف سيدة غير قادرة، و140 ألف جنيه المتبقية ستذهب للمجلس القومي للمرأة يتم توزيعهم كمكافأة للباحثات في القرى والنجوع الذين يقومون بدراسة الحالات على الطبيعة.
ولفت وزير الأوقاف إلى أن الباحثات التابعات للمجلس القومي للمرأة سيذهبن للقرى والنجوع لبحث حالات السيدات غير القادرات لعمل بطاقات رقم قومي لهن.
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