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مباراة منتخب نيجيريا وغانا ضمن بطولة أمم إفريقيا للهوكي سيدات
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الخميس 26 أكتوبر 2017 03:01 مساءً
الكفن ينهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
«حقوق الإنسان بالبرلمان» تتقدم بقانون تغليظ عقوبة العنف ضد المرأة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
«إسكان النواب» تشكل لجنة «المراقبة والمتابعة» لمتابعة أعمال الوزارة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
وهب الله: قانون النقابات الجديد ينص على وجود محكمة عمالية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
محافظ المنيا ووفد الآثار يبحثان تطوير مسار العائلة المقدسة (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
محافظ قنا: قطع المياه عن «الصالحية» لمدة 12 يوما لتطهير الخزانات
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
بالأهرامات والكعكة الروسي.. مكتب دفاع موسكو يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:54 مساءً
محافظ المنيا يبحث مع "الآثار" تطوير مسار العائلة المقدسة بجبل الطير
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الخميس 26 أكتوبر 2017 02:49 مساءً
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الأخبار - الرئيس السيسي يشهد فعاليات منتدى الأعمال المصري الفيتنامي في هانوي
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DMC
الخميس 07 سبتمبر 2017 05:39 مساءً
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