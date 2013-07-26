مدير أمن مطروح: تأمين مظاهرات "جمعة لا للإرهاب" بالتعاون مع الجيش

صرح اللواء العنانى حمودة، مساعد الوزير مدير أمن مطروح، أنه تم التنسيق مع قيادة المنطقة الغربية العسكرية، ووضع خطة أمنية متكاملة لتأمين مظاهرات "جمعة لا للإرهاب"، لمنع التعدى على المتظاهرين السلميين، وكذلك تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وأيضاً عمل تمركزات ودوريات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة لتمشيط وتأمين الطريق الساحلى بداية من كمين الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً وجنوباً إلى مدينة سيوة.

وأكد العنانى، فى تصريحات "لليوم السابع"، أنه فى حالة وجود أعمال عنف أو أية أعمال تخريبية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وأمن المواطنين، سوف يتم مواجهتها بكل شدة وحزم وفقاً للقانون، وطالب الجميع بضرورة التزام السلمية خلال التظاهر حفاظاً على أمن ورفعة الوطن.