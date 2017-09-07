هل يعود بث جلسات البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثالث؟

التحرير

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أيام وتعود جلسات مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى، وتحديدا في شهر أكتوير المقبل، ليعود معها نفس السؤال المطروح من قبل: هل يعود البث الحي لجلسات البرلمان، أم يستمر الحال كما هو عليه منذ دور الانعقاد الأول في يناير 2016، ويتم الاكتفاء بإذاعة لقطات من الجلسات فقط؟

كان 40 نائبًا قد تقدموا بطلب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في 11 يناير عام 2016، وتحديدًا مع بداية انعقاد جلسات دور الانعقاد الأول، لمطالبته بوقف بث جلسات البرلمان، وهو ما استجاب له المجلس وقتها.

قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الحركة الوطنية، إن عودة البث الحى لجلسات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث أصبحت ضرورة ملحة بعد انقطاع البث لقناة صوت الشعب، التى كانت تعرض الجلسات العامة للبرلمان المسجلة، مشيرًا إلى أن عدم عودته سيحدث انفصالا تاما بين الشعب والنواب.

وأضاف بدراوي، فى تصريح لـ«التحرير» أنه من حق الشعب التعرف على أداء النواب الذين يمثلونهم بالبرلمان، مشيرًا إلى ضرورة إعادة التصويت على قرار وقف البث الحي للجلسات العامة مرة أخرى، خاصة أنه تم اتخاذ القرار فى ظروف معينة فى بداية دور الانعقاد الأول.

وأوضح عضو مجلس النواب أن البرلمان يقر قوانين تُهم حياة ملايين المواطنين مثل قانون الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من القوانين، ومن حقهم معرفة ما يحدث بجلسات البرلمان.

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واستبعد النائب ياسر عمر، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الخطة والموازنة، عودة البث التليفزيوني الحي مرة أخرى، مشيرًا إلى أن نتيجة بث الجلسات على الهواء ستكون «منظرة، وليس شغل، وإحنا بتوع شغل».

طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك متحدث رسمى باسم المجلس، ينقل للرأى العام كل ما يدور تحت القبة، ويرد على المعلومات المغلوطة التى تنسب للنواب، بالإضافة إلى إذاعة جلسات المجلس على الهواء، ليكون البرلمان على مرأى ومسمع الجميع.

وتابعت: «لا يوجد لدينا ما نخفيه، ولن نترك البرلمان عرضة للأقاويل أو الافتراءات، وعلى الأمانة العامة إصدار تقارير من شأنها توضيح القوانين التى نوقشت والأدوات الرقابية التى تُستخدم وردود الحكومة عليها».

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يتعين على الأمانة العامة للمجلس إصدار تقارير دورية نصف شهرية عن إنجازات البرلمان ونوابه، وإرسالها لوسائل الإعلام لعرضها على الرأى العام، حتى يعلم الجميع ما يقوم به البرلمان من إنجازات، ويعرف المواطن ما ينجزه النواب من تشريعات ورقابة.