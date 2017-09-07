السيسي يصل القاهرة بعد جولة شملت الصين وفيتنام

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار القاهرة الدولى، قادما من جولة خارجية شملت الصين وفيتنام.

شارك السيسي خلال الجولة بقمة "بريكس" بالصين، والتقي خلالها الرئيس الصيني، ثم توجه إلى فيتنام فى زيارة رسمية، عقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره الفيتنامي، ثم شارك في فعاليات منتدى الأعمال المشترك مع فيتنام.

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جاءت جولة الرئيس الآسيوية فى الصين للمشاركة في قمة مجموعة "البريكس"، التى حضرها زعماء دول المجموعة "الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا"، إضافة إلى زعماء 5 دول نامية أخرى "مصر، وتايلاند، والمكسيك، وطاجاكستان، وغينيا"، كما التقى السيسى الرئيس الصينى تشى جين بينج، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات بحضور وفدى البلدين، والتقى أيضا بالعديد من رؤساء الدول المشاركة فى القمة، ثم توجه الرئيس إلى فيتنام وعقد عدة لقاءات مع الرئيس الفيتنامي ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي.