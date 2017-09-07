«الكهرباء» تكرم مواطنين بعد ترشيد استهلاكهم في الصيف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تحاول وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها تبني أفكار مختلفة لحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك. كانت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، صاحبة المبادرة، لإيجاد آلية مختلفة لترشيد الاستهلاك، من خلال عمل مسابقة على الموقع الرسمي للشركة على "فيسبوك".

المسابقة من يوليو حتى ديسمبر

قالت المهندسة ابتهال الشافعي، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة أقدمت على تنفيذ المسابقة للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعد أن تم عمل مسابقة عن استهلاك شهر يناير حتى شهر يونيو من العام الجاري، ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي للمشتركين، على أن تكون المسابقة الثانية لمقارنة الاستهلاك في النصف الثاني من العام بداية من شهر يوليو الماضي حتى شهر ديسمبر المقبل من العام الجاري، ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي، موضحة أن النصف الثاني من العام سيكون الأكثر من حيث الاستهلاك، لمجابهة ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما سيضيف للمسابقة قيمة وفعالية كبرى في الترشيد.

وأضافت الشافعي لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أن المسابقة تشترط في المواطن أولاً: الالتزام بدفع قيمة فواتير الكهرباء عن الأشهر الستة، وثانيًا: الالتزام بخفض قيمة استهلاكه خلال فترة المسابقة، وفيما يخص أصحاب العدادات مسبوقة الدفع، سواء كانت كودية أو رسمية، فأشارت إلى أنه سيتمكن من دخول المسابقة من خلال الدخول على اللينك المخصص لتسجيل البيانات ووضع "كود" العداد والإدارة التابع لها.

وأفادت رئيس شركة شمال الدلتا للكهرباء، بأنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة، في منتصف يناير المقبل، بعد النظر في استهلاكات كل المشتركين واختيار الأكثر التزامًا بدفع الفواتير، والأكثر ترشيدًا من حيث الاستهلاك، منوهة بأن التكريم لن يقتصر على شهادات التقدير وتغيير اللمبات للمشترك بمنزله بلمبات ليد، بينما سيكون هناك آليات أخرى للتكريم لم تفصح عنها.

شاهد أيضا

تعميم المسابقة على مستوى الجمهورية

في السياق ذاته، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، دعم هذه الفكرة وشكر رئيسة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، المهندسة ابتهال الشافعي، على هذه الفكرة المبتكرة لترشيد الاستهلاك، وفي انتظار نتائج أكثر إيجابية للمسابقة الثانية.

وعن وجود خطة من قبل الوزارة لتنفيذ هذه المسابقة بكل شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، أوضح حمزة لـ"التحرير"، أن الوزارة تستهدف ترشيد الاستهلاك بأي طريقة، من خلال حث المواطنين على الترشيد، وبمجرد نجاح هذه التجربة للمرة الثانية، ستشرع الوزارة في انتهاجها على مستوى الشركات، بصورة أكثر تطورًا لجذب عدد أكبر من كل المشتركين على مستوى الجمهورية.

200 مشترك في المسابقة الأولى

كانت شركة شمال الدلتا، قد أعلنت عن تنظيم مسابقة بين المشتركين لاختيار الأكثر ترشيدًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وتقدم للمسابقة 200 مشترك، وتم تنقيتهم واستبعاد 89 مشتركا، وتصفية الـ111 الباقين ليصلوا إلى 11 مشتركا في الختام، من الإدارات المختلفة وتم تكريمهم.

كان إجمالي الوفر الذي حققه الـ111 مشتركا خلال فترة الـ6 أشهر الخاصة بالمسابقة في العام الجاري مقارنة بالسابق، قدر بـ100 ألف كيلووات، وبحسبة بسيطة أجرتها "التحرير" فإن قيمة الكيلووات الموفرة بمتوسط 100 ألف جنيه، كون تكلفة الكيلووات ساعة عند متوسط 90 قرشًا حاليا.

وتم تكريم كل فائز بشهادة تقدير، وعدد من لمبات ليد "9 وات" بديلة لكل اللمبات المستخدمة في منزل الفائز، وذلك بعد حصر عدد اللمبات الذي قدمته لجنة الشؤون التجارية عند تفقدها عداد المنزل.