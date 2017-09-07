«التحرير» ترصد حصاد جولة السيسي في آسيا.. الصين لها النصيب الأكبر

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بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الجاري جولته إلى جنوب شرق آسيا، لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر وبلدان النمور الآسيوية. فتوجه الرئيس الأحد الماضي إلى مدينة شيامن الصينية تلبية لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج" للمشاركة مع الدول الناشئة كالصين، الهند، البرازيل، روسيا وجنوب إفريقيا في منتدى أعمال قمة بريكس. واستكمل الرئيس جولته الآسيوية الثلاثاء الماضي متوجها إلى هانوي عاصمة فيتنام. شهدت تلك جولات مباحثات ثنائية يمتد أثرها إلى كل المجالات، وحملت معها دلالات سياسة واقتصادية.

الصين

كان للجانب الصيني النصيب الأكبر في عدد الاتفاقيات المبرمة والمباحثات. حيث اجتمع الرئيس المصري بنظيره الصيني للتأكيد على دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، كما التقى الرئيس السيسي بأصحاب الشركات والاستثمارات الصينية للتشاور حول وضع مصر الاقتصادي وجلب الاستثمارات ودعم القائم منها.

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقيتين مع الجانب الصيني في حضور الرئيس السيسي ونظيره الصيني، هما مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي الذي يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية، بتمويل صيني يبلغ حوالى 739 مليون دولار. ويعتبر هذا المشروع من المشروعات الاقتصادية الضخمة التي تولي الحكومة اهتماما بالغا بها، حيث يربط بين المناطق الصناعية والمدن الجديدة ويوفر فرص عمل كبيرة، والثانية هي اتفاقية تعاون اقتصادي وفني لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 لخدمة الأغراض البحثية والاستشعار عن بعد، بمنحة لا ترد تبلغ قيمتها بنحو 45 مليون دولار. وذلك استكمالا لمشروع سات 1 الموقع العام الماضي. وتعتبر الصين من الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بعد.

كما وقع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر خلال مصاحبته للرئيس في قمة أعمال بريكس، اتفاقية تعاون بقيمة مليار دولار مع الجانب الصيني للرئيس في قمة بريكس، لدعم شبكات الكهرباء بهدف تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع دعم خطوط نقل الكهرباء.

وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والتعاون المشترك في قطاع الخدمات القانونية.

ومن جهة أخرى وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاق تعاون أمني بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن العام الصينية.

روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيلبي دعوة الرئيس السيسي لحضور فعاليات حفل وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وذلك عقب المباحثات الثنائية التي أجراها مع نظيره المصري على هامش قمة منتدى أعمال بريكس.

كما صرح وزير النقل الروسي بأن رحلات الطيران إلى مصر في طريقها للعودة خلال شهر، بعد أن أشار الرئيس الروسي في منتدى أعمال قمة بريكس إلى نية بلاده استئناف رحلات الطيران مع مصر، لا سيما في ظل الجهد الذي تبذله في مجال أمن الطيران.

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جنوب إفريقيا

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا، مباحثات ثنائية على هامش قمة مؤتمر البريكس، تباحث فيها الطرفان سبل تعزيز العلاقة بين البلدين. وأثمرت تلك المباحثات عن التأكيد على الدعم المتواصل لللتبادل التجاري والتنسيق بين الدولتين لبحث القضايا الشائكة في القارة كقضايا الإرهاب وإيجاد حلول جذرية لحفظ أمن القارة وسلامتها.

كما تطرق الرئيسان إلى دعم مشروع طريق "كيب تون - القاهرة"، لتعزيز التبادل التجاري بين الدولتين ودول القارة الأخرى. ويربط هذا المشروع بين شمال القارة وجنوبها بطول 9700 كيلو متر. ويقوم على تسهيل الانتقال البري بين دول القارة في مدة لا تزيد على أربعة أيام.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الجنوب إفريقي للمشاركة في المؤتمر الدولي للشباب ومنتدى إفريقيا 2017 المنعقدين بشرم الشيخ نوفمبر وديسمبر المقبلين.

فيتنام

أجرى الرئيس مباحثات ثنائية مع نظيره الفيتنامي "تران داي كوانج" لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة، لا سيما التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري، ودعم التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا الدولية الشائكة في المحافل الدولية.

أثمرت تلك المباحثات عن توقيع تسع مذكرات تفاهم تتمثل في محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين البلدين، إنشاء لجنة فرعية للتعاون الثنائي في مجالات التجارة والصناعة، مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين هيئتي الإذاعة في البلدين، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الملاحة التجارية، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة في الفترة من 2017-2019، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة للفترة بين 2017-2021، مذكرة تفاهم بشأن تشجيع الاستثمار، التعاون في مجال الاستزراع السمكي ومذكرة تفاهم في مجالات إنشاء وإدارة المواني والمناطق الاقتصادية.

كما تطرق الرئيس في مباحثاته مع نظيره الفيتنامي إلى قضية الإرهاب كأحد العراقيل التي تواجه أي دولة نامية، وناقش الرئيسان سبل التصدي للإرهاب، وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على النواحي الأمنية والعسكرية فقط، وإنما يجب أن تمتد لتشمل النوادي الثقافية والتعليمية وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية التي تشهد معدلات فقر مرتفعة.