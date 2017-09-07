زيارات مشددة وإضراب عن الطعام.. قصة أول 5 أيام احتجاز لسجناء النوبة

التحرير

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المادة 236 من الدستور المصري كانت سبب الأزمة التي يعاني منها شباب وشيوخ نوبيون، إذ طالبوا خلال فاعلية فنية الأحد الماضي بتطبيقها، مستخدمين في مسيرتهم الدفوف والأغاني، وطالبوا أيضا بالعودة إلى أراضيهم التى انتزعت منهم بعد بناء السد العالي حول بحيرة ناصر.

«يبدو أن المطالبة بتنفيذ مواد الدستور أصبحت تهمة جديدة، لأن كل ما طالب به ما يقرب من 40 شابا ومُسنا هو تطبيق المادة 236، فوجدوا بعضهم خلف قضبان سجن لا يعلمون موعد خروجهم منه»، هكذا عبَّر المحامي محمد عبد السلام، محامي المحتجزين، عن استنكاره لما يحدث مع مجموعة النوبيين المقبوض عليهم منذ الأحد الماضي، بداية من تجديد حبسهم دون حضورهم وحتى دخولهم في إضراب عن الطعام.

سيارة ترحيلات دون متهمين

يقول محمد عبد السلام المحامي إن مجموعة الشباب والشيوخ المقبوض عليهم بمسيرة الدفوف لم ترسلهم إدارة سجن الشلال بأسوان حيث مقر نظر تجديد حبسهم، ولذلك تم تأجيل الجلسة لـ13 سبتمبر الجاري لإحضار المتهمين، وهو ما دعا المجموعة لإعلان إضرابهم عن الطعام بداية من أمس.

ويتابع عبد السلام لـ"التحرير": الأهالي استصدروا تصاريح الزيارة عقب صدور قرار النيابة، وتأكدنا من عدم وجودهم بمقر المحكمة، على الرغم من أنه تم إبلاغنا بوجودهم في بداية اليوم، إلا أن سيارة الترحيلات جاءت وذهبت للسجن دون متهمين.

وأشار عبد السلام إلى أنه تقدم ببلاغات اليوم الخميس للنائب العام وللمحامي العام لنيابات أسوان ضد إدارة سجن الشلال ومديرية أمن أسوان، بسبب التعنت الذي تقوم به إدارة السجن مع المجموعة المقبوض عليها، ولمنعها المتهمين من حضور جلسة التحقيق معهم.

إدارة السجن تخلي مسئوليتها عن المحتجزين

من جانب الأهالي، تقول ريهام بكري، ابنة بكري كرار، أحد المقبوض عليهم، ويبلغ من العمر 70 عاما، ويعاني من مرض السكر، إن حالة المجموعة تزداد سوءا، بعد أن تم منعهم من الوجود بمقر المحكمة أمس الأربعاء، لحضور جلسة نظر تجديد حبسهم، خاصة بعد أن أبلغتهم إدارة السجن شفهيا بوجود أوامر تمنعهم من الذهاب للمحكمة.

أوضحت ريهام لـ"التحرير" بأن إدارة السجن قامت بوضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم بعد انتهاء جلسة أمس، بالإضافة إلى أنه تم توزيعهم على أماكن احتجاز مختلفة، وهو السبب الذي جعلهم يدخلون في إضراب عن الطعام بسبب تعسفها في معاملتهم، حسب ما ذكرت.

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كما نوهت ريهام بأن البلاغات التي تم تقديمها اليوم بسبب أن إدارة السجن أرسلت إخطارًا للمحامي العام تخلي مسئوليتها تجاه المتهمين بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام، وهو ما يثير قلقهم على ذويهم واحتمال حدوث خطر لهم، بداعي أنهم مضربون عن الطعام.

السادات: على الدولة الاستماع للشباب

طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بالإفراج عن شباب النوبة الذين تم القبض عليهم أثناء مشاركتهم في مسيرة «يوم التجمع النوبي» التي دعا إليها عدد من الكيانات النوبية وشباب النوبة من مُهجّري السد العالي وخزان أسوان، لتنفيذ المادة 236 من الدستور بعودة النوبيين المهجرين بعد بناء السد العالي على ضفاف بحيرة ناصر، وإلغاء القرار (444) الخاص بالمناطق الحدودية، وإنشاء الهيئة العليا لتوطين وإعمار النوبة، ورفض نتائج لجنة حصر النوبيين المتضررين من بناء خزان أسوان، ووقف عملية نزع الأراضي الواقعة على الشريط النيلي بغرب أسوان.

وأكد السادات أنه لا أحد يقبل الخروج على القانون وإن كان هؤلاء الشباب لم يحصلوا على تصريح بالتظاهر فإنه أيضا يجب أن نقدر غيرتهم ورغبتهم فى توصيل صوتهم ورسالتهم بشكل سلمى دون عنف أو تخريب، حيث كان تظاهرهم عبارة عن مسيرة بالدفوف والأغاني النوبية، وهو ما يجب أن نتعامل معه بروح القانون.

ودعا السادات الدولة إلى الاستماع إلى قيادات وشباب النوبة والتعامل معهم من منطلق تقدير مواقفهم وتضحياتهم خلال سنوات وعهود سابقة والعمل على وضع حلول مناسبة لقضاياهم وهمومهم ومشكلاتهم وإعادة تعمير وتنمية بلاد النوبة.

وتنص المادة 236 من الدستور على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وألقت قوات الأمن الأحد الماضي، القبض على 24 من شباب وكبار السن في أسوان، خلال مشاركتهم في مسيرة فنية ضمن فاعليات يوم التجمع النوبي، الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بحق العودة، الذي نصَّت عليه المادة 236 من الدستور.