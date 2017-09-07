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تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة إلى 2 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة إلى 2 ديسمبر

05:22 م الخميس 07 سبتمبر 2017

تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج بتهمة الرشوة إلى 2 ديسمبر

أرشيفية

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رئيس حي روض الفرج السابق محمد عبد النبي بتهمة تلقي رشوة واستغلال منصبه في التربح، لجلسة 2 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

وتوصلت تحقيقات نيابة شمال القاهرة، إلى أن المتهم تقاضى رشوة 20 ألف جنيه، من مقاول مقابل تسهيل حصوله على رخصة هدم أحد العقارات القديمة، ليتمكن من إقامة آخر جديد.

أحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي الرشوة واستغلال منصبه في التربح.

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