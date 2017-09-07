رئيس جامعة أسوان يتسقبل الطلاب الوافدين من دولة الكويت
رئيس جامعة أسوان يتسقبل الطلاب الوافدين من دولة الكويت
05:20 م الخميس 07 سبتمبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
استقبل الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، الوفد الثاني من الطلاب الوافدين من دولة الكويت لكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ويبلغ عددهم 23 دارسًا ودارسة بالدراسات العليا.
ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الوافدين، وذكر أن جامعة أسوان جامعة وليدة وتتميز بموقع متميز بمحافظة أسوان السياحية، التي تعد البوابة الجنوبية لمصر، وعاصمة للثقافة والاقتصاد.
وأشار غلاب، إلى أنه يأتي تتدفق الطلاب الوافدين إلى جامعة أسوان، كأحد ثمار توجهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمشاركة في معرض الجامعات المصرية بدولة الكويت.
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