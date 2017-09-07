بوتين يلتقى الرئيس اللبناني في موسكو الأسبوع المقبل
بوتين يلتقى الرئيس اللبناني في موسكو الأسبوع المقبل
05:13 م الخميس 07 سبتمبر 2017
يوري أوشاكوف
موسكو - أ ش أ
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بوتين سيلتقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي سيقوم بزيارة عمل لموسكو الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن أوشاكوف قوله إن الاجتماع بين بوتين والحريري سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يناقش الرئيس الروسي ورئيس الوزراء اللبناني عدد من القضايا الملحة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الوضع في سوريا.
ومن جانبها، أكدت السفارة اللبنانية لدى موسكو أن الحريري سيبدأ زيارة عمل لروسيا في الفترة من 11 - 13 سبتمبر.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لماذا قصفت إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا؟
-
مسؤول روسي: العاهل السعودي سيزور روسيا الشهر القادم
-
بوتين: مازالت هناك إمكانية لتسوية أزمة كوريا الشمالية بالطرق الدبلوماسية
-
مقاتلات إسرائيلية "تقصف موقعا عسكريا" في سوريا
إعلان
إعلان