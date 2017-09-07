الرئاسة تكشف كواليس زيارة السيسي لمقر البرلمان الفيتنامي

القاهرة - مصراوي:

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، مقر البرلمان الفيتنامي، حيث كانت في استقباله نوين تى كيم نيا رئيسة الجمعية الوطنية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيسة الجمعية الوطنية أعربت عن ترحيبها بالرئيس، مشيرة إلى ما يكنه الشعب الفيتنامي من احترام للشعب المصري وما يربطهما من علاقات تاريخية. كما أكدت حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسي تمثل تدشيناً لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين.

من جانبه، أعرب السيسي عن شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً تقديره العميق لما لمسه خلال الزيارة من رغبة متبادلة فى تعميق أواصر علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومشيراً إلى ما شهدته الزيارة من مباحثات مثمرة وإيجابية، وما أسفرت عنه من اتفاق بين الجانبين على أهمية العمل لدفع التعاون المشترك في المجالات المختلفة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.

وذكر "يوسف" في بيان اليوم، أن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات الثنائية حيث أكدت رئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية أهمية تعزيز التواصل بين البرلمان الفيتنامي ونظيره المصري، بما يساهم في تنمية العلاقات على المستوى الشعبي، مشيرة إلى أنه من منطلق السعي لتحقيق هذا الهدف فقد تم إنشاء مجموعة صداقة فيتنامية- مصرية في الجمعية الوطنية الفيتنامية.

كما أكدت "نيا" أن الحضارة المصرية العريقة تحظى بإعجاب كبير لدى أبناء الشعب الفيتنامي، وأن هناك رغبة متنامية لدى الشعب الفيتنامى لزيارة مصر والتعرف بصورة أعمق على تاريخها. كما وجهت الدعوة للوفود المصرية من مختلف الجهات سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى لزيارة فيتنام، مشيرة إلى أن تكثيف الزيارات المتبادلة سيساهم فى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي أهمية دفع العلاقات البرلمانية بين الجانبين لترقى إلى مستوى العلاقات التاريخية التي جمعت الشعبين الصديقين، معربًا لرئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية عن إعجابه بالمكانة التي وصلت إليها المرأة في فيتنام والتي مكنتها من تقلد أرفع المناصب، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما تحظى به المرأة المصرية من احترام وتقدير كبيرين، خاصة وأنها قامت بدور هام في الحفاظ على الدولة المصرية خلال مرحلة فاصلة في تاريخ مصر الحديث.

وأشار الرئيس إلى أن التشكيل الحالي لمجلس النواب يضم أعلى نسبة تمثيل للمرأة على مدار تاريخ البرلمان المصري، وهو ما يؤكد المكانة التي وصلت إليها المرأة المصرية وما تحظى به من تقدير من الشعب المصري.