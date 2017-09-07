رئيس المجلس القومي للمرأة: حملة "طرق الأبواب" زارت مليون سيدة مصرية

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن التعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس فريد من نوعه وموضوع بطاقات الرقم القومي هو أولى خطوات هذا التعاون.

وأضافت مرسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس بمقر وزارة الأوقاف، أنه تم زيارة مليون سيدة خلال حملة "طرق الأبواب" التي تمت بالتعاون بين الواعظات وراهبات الكنيسة وتم حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها السيدات.

وأشار مايا مرسي إلى أنه سيتم عمل بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات غير القادرات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لافتا إلى أنه تم عمل بطاقة رقم قومي لـ300 ألف بطاقة خلال العام الجاري.

ولفتت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن المجلس يستخرج كل الأوراق الخاصة بالسيدات غير القادرات حتى يتم الانتهاء من بطاقة الرقم القومى وتوصيلها لمنزلها.​