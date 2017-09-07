القوات المسلحة تخصص منفذ للمصريين بالخارج لإنهاء خدمات التجنيد -صور

كتبت- نورا ممدوح:

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم ا أن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، صدق على تقديم الخدمات التجنيدية للمصريين في الخارج عبر منفذ مخصص لهم بنظام "الشباك الواحد" داخل إدارة التجنيد والتعبئة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن إنشاء المنفذ يأتي في إطار التواصل مع المصريين في الخارج، وفي ضوء الحرص على ربط المواطن المصري بالخارج بوطنه الأم، بما يسمح بتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين والعمل على حل المشاكل المتعلقة بشبابنا في الخارج.

وشاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة في افتتاح المكتب المخصص لأبناء الوطن المقيمين بالخارج بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومدير ادارة التجنيد والتعبئة، وقدمت الشكر للقائد العام للقوات المسلحة على كل الدعم والتيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج، سواء من خلال اللجان التجنيدية التي تتوجه لمقار اقامة المواطنين بالخارج أو سرعة الموافقة علي تخصيص نافذة واحدة من أجل تسهيل وتسريع أي إجراءات تجنيدية خلال زيارتهم للوطن، كذلك الخدمات المقدمة على الموقع الاليكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة.

وأوضحت مكرم، أن عملية تخصيص الشباك الواحد تساهم في تقديم عدة خدمات تتمثل في استخراج تصاريح السفر لأبنائنا في الخارج الذين حضروا إلى أرض الوطن في خلال 15 دقيقة طالما أن مواقفهم التجنيدية سليمة ومعهم شهادات المعاملة خاصتهم.

وأشارت إلى أنه في مجال الهجرة سيسمح لصغار السن بالهجرة مع ذويهم كما يسمح للأفراد الذين انتهي موقفهم التجنيدى بالاستثناء أو الإعفاء أو لم يصبهم الدور للتجنيد إذا تجاوز سن التجنيد وأنهوا مواقفهم التجنيدية بالهجرة خارج البلاد، ولا تنتهي صفة المهاجر إلا إذا حضر إلى أرض الوطن مدة تزيد عن 6 أشهر.

ولفتت إلى أن وزارة الدفاع تدفع لجان عسكرية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المقيمين بالخارج بمنحهم شهادة المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم بالخارج والرد على كافة الاستفسارات التجنيدية على الأرقام المخصصة لذلك وعلى الموقع المخصص لذلك.

وأكدت الوزارة أنها ستنشر دليل التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج علي مواقع صفحات الوزارة لتسهيل اطلاع المواطنين بالخارج عليها والاستفادة من التيسيرات والخدمات المخصصة لهم.