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مخاطبة وزير التموين لإنشاء 3 مناطق لوجستية لنقل البضائع بالمنيا

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مصراوي Masrawy

مخاطبة وزير لإنشاء 3 مناطق لوجستية لنقل البضائع بالمنيا

05:13 م الخميس 07 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، مخاطبة وزير التموين للموافقة على إنشاء ثلاث مناطق لوجستية خاصة بنقل البضائع والسلع الغذائية للمساهمة في خفض الأسعار، حيث سيتم تخصيص 20 فدانًا لإنشاء 3 قطع في تلك المناطق.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، واللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مراكز ومدن المحافظة التسعة.

وطالب المحافظ بوضع خطة داخل كل مركز لعمل المشروعات، تكون على ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة على التوجه نحو اللامركزية، ووجه رؤساء المراكز والمدن بإعادة تنشيط حملات الإزالة والتعديات على الأراضي أملاك الدولة، للتأكد من عدم وجود تعديات على الأراضي، على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وضرورة إعداد تقرير يومي بنتائج الحملات.

وأشار إلى أن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تيسيرًا عليهم ولضمان تقديم خدمة مميزة لهم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية لمحافظة المنيا.

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