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«جاجوار» تصدر نسخ كهربائية وهجين أساسية لسياراتها 2020

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«جاجوار» تصدر نسخ كهربائية وهجين أساسية لسياراتها 2020 «جاجوار» تصدر نسخ كهربائية وهجين أساسية لسياراتها 2020

التحرير

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أكدت شركة "جاجوار" أن كافة إصدارات لاند روفر الرياضية متعددة الأغراض ستكون مصحوبة بنسخة كهربائية وهجين في الأسواق العالمية بدءا من 2020.

ووفق لصحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، فإن الشركة البريطانية أكدت عزمها تطوير أسطولها الموجود في الأسواق من الطراز الكهربائي، وذلك في ضوء الخطة التسويقية الموسعة لاستغلال زيادة الطلب على الإصدارات الكهربائية والهجين.

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وحددت الشركة البريطانية موعد انتهاء إصدار نسخ من سياراتها تعمل بالديزل أو البنزين بحلول عام 2040، وذلك في إطار تجاوبها مع مقتضيات البيئة النظيفة التي يتجه إليها العالم في مجالات صناعة السيارات.

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التحرير

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