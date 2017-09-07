حازم إمام لمنتقدي «كوبر»: كنا فين وبقينا فين (فيديو)

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طالب حازم إمام، نجم الزمالك السابق، منتقدي الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، بالهدوء قليلًا، معلقًا: «حد في العالم بيمشي مدرب وهو كسبان ومحقق كل المطلوب منه».

وأضاف «إمام»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ساعة كورة»، الذي يقدمه عبر اذاعة «راديو هيتس»، أن النقد أمر طبيعي في كرة القدم، لكن يجب علينا التفكير «كنا فين وبقينا فين»، مشيرًا إلى أن كوبر تولى قيادة المنتخب بلا شكل واضح للفريق، وتمكن من التأهل لبطولة الأمم الإفريقية، وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم الجارية.

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وتغلب المنتخب الوطني على ضيفه الأوغندي بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أول أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ورفع منتخب الفراعنة رصيده بهذه النتيجة إلى 9 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني، ومن خلفهما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.