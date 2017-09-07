رسميًا.. رابطة «البريميرليج» تغلق الميركاتو الصيفي قبل الجولة الأولى

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قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، رسميًا اليوم الخميس، إغلاق سوق الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الجولة الأولى مباشرة، بدءًا من الموسم المقبل.

ومن جانبه أبدى السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، دعمه لقرار رابطة «البريمير ليج»، مؤكدًا أن هناك مناقشات جادة في أوروبا بشأن تقصير مدة الميركاتو الصيفي.

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وبلغت قيمة انفاقات الأندية الإنجليزية نحو 1,4 مليار جنيه إسترليني، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، علمًا بأن سوق الانتقالات كان يتم غلقه رسميًا في 31 أغسطس من كل عام.