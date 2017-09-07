بعد رشق ميركل بالطماطم.. هذه أبرز الإهانات التي واجهت السياسيين بالعالم

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لطالما ود السياسيون لو استطاعوا أن يحتفظوا بكامل هيبتهم وصورتهم الجادة في عيون شعوبهم والعالم بأسره، لاسيما وأن تلك الصورة تخضغ للعديد من بؤر تسليط الأضواء على مستوى وسائل الإعلام الدولية، ويتم تناقلها بشكل مكثف في العديد من الدول حول العالم.

وجاءت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تعرضت لقذف الطماطم خلال إحدى جولاتها الانتخابية، على رأس قائمة ليست بالقصيرة من السياسيين الذين وقعوا في مواقف محرجة ودوا لو استطاعوا محوها من ذاكرة الجمهور، وفي هذا السياق نستعرض أهمها..

الرئيس الأوغندي

بينما كان ينزل على السلم، استعدادًا لاستقلال سيارته وسط جمع من الجمهور والحاشية التابعة له، فوجيء الرئيس الأوغندي باختلال توازنه بشكل غير متوقع، ما أدى إلى سقوطه، والغريب هو تقاعس حراسه عن تقديم يد العون له وإنقاذه من السقوط..

أنجيلا ميركل

لم تكن واقعة الرشق بالطماطم هي الأولى للسياسية الألمانية الأولى، بل كانت لها إحدى الصور السيئة، عندما تناولت قطع من السمك المخلل "الرنجة" وأظهرت قدر كبير من الشراهة أثناء تناولها، ما عرضها إلى انتقادات وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أوباما "عينه زايغة"

على الرغم من مرور الرئيس الأمريكي السابق بالعديد من المواقف غير الجيدة طيلة فترة حكمه للبيت الأبيض، والتي استمرت 8 سنوات، ظلت تلك الواقعة عالقة في أذهان الملايين حول العالم، ففي الوقت الذي اهتم الرئيس الأمريكي بالحصول على صورة "سيلفي" مع رئيسة الحكومة الدنماركية، كانت زوجته ميشيل تشتعل من الغيرة، للحد الذي دفعها لطلب تغيير المقاعد، في مخالفة صارخة للبروتوكول المتبع في الزيارة، وهو الأمر الذي استجاب إليه أوباما ودعمه بتقبيل يدها على مرأى ومسمع من الجميع.

ورد رئيس الحكومة

فوجيء البرلمان الأوكراني خلال إحدى جلساته، والتي كان ضمن أحداثها استضافة رئيس الحكومة، بدخوله مصطحبًا "بوكيه ورد" أحمر اللون، وهو ما أثار دهشة النواب، غير أن إقبال أحد المعارضين على حمله كان الأكثر دهشة للحاضرين، وتم تناقل وسائل الإعلام للخبر على نطاق واسع.

أوباما

لم تكن واقعة رئيس الحكومة الدنماركية الأولى للرئيس الأمريكي السابق، حيث سبق وأن أخل أوباما بالبروتوكلات الخاصة لاستقبال أحد فرق كرة السلة للسيدات في البيت الأبيض، وذلك عندما حاول إنقاذ إحدى اللاعبات الجميلات بعد سقوطها من المنصة الشرفية، وظل بجوارها إلى أن التقطت أنفاسها من هول الموقف، غير عابئًا بالرسميات التي كان من المفترض أن يلتزم بها.