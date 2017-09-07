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تركيا تفرج عن رجل ألماني وتمنعه من مغادرة البلاد

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مصراوي Masrawy

تركيا تفرج عن رجل ألماني وتمنعه من مغادرة البلاد

04:48 م الخميس 07 سبتمبر 2017

تركيا تفرج عن رجل ألماني وتمنعه من مغادرة البلاد

إسطنبول (د ب أ)
أفرجت محكمة تركية في مدينة أنطاليا بجنوب البلاد عن مواطن ألمانيا كان قد احتجز الأسبوع الماضي في مطار المدينة.

وذكرت وكالة أنباء دوجان الخاصة التركية أن الرجل الذي أفرج عنه اليوم ليس مسموح له بمغادرة البلاد.

واحتجز الرجل وزوجته، وهي ألمانية أيضا، الأسبوع الماضي. وتم الإفراج عن الزوجة في وقت مبكر الأسبوع الجاري.

وأفاد مكتب الخارجية الألمانية بأنه بالإفراج عن المواطنين الاثنين يصل عدد الألمان الذين احتجزوا في تركيا فيما تصفه برلين بالاتهامات السياسية إلى عشرة أشخاص، إلى جانب نحو 54 آخرين احتجزوا لأسباب أخرى.

وتحاول ألمانيا ضمان الإفراج عن المحتجزين الآخرين ، وتزيد مسألة احتجازهم التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين.

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