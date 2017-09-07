​وزير الزراعة يفتتح موسم جني القطن في الفيوم السبت القادم

كتب- أحمد مسعد:

يفتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت المقبل، موسم جني محصول القطن بمحافظة الفيوم.

وقال وزير الزراعة في تصريح صحفي اليوم، أن السعر المعلن تلتزم به الحكومة لشراء الأقطان من المراعين والمنتجين، في حالة انخفاض الأسعار العالمية، عن طريق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وفي حالة ارتفاع الأسعار في السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.



كان مجلس الوزراء وافق في يوليو الماضي، على تحديد سعر ضمان لشراء محصول القطن الموسم الحالي على أن يكون 2300 جنيها لتوريد قنطار القطن من المزارعين والمنتجين وجه بحري و2100 جنيه وجه قبلي.