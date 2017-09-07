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السيسي يصل القاهرة بعد المشاركة في قمة "بريكس"

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مصراوي Masrawy

يصل القاهرة بعد المشاركة في قمة "بريكس"

04:43 م الخميس 07 سبتمبر 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي قادمًا من جولة شملت الصين وفيتنام واستغرقت 5 أيام، شارك خلالها بقمة "بريكس" بالصين والتقى بالرئيس الصيني، ثم توجه إلى فيتنام في زيارة رسمية عقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره الفيتنامي، ثم شارك في فعاليات منتدى الأعمال المشترك مع فيتنام.


وشارك الرئيس في قمة مجموعة "البريكس" بحضور زعماء دول المجموعة "الصين، والهند، وروسيا، والبرازيل، وجنوب إفريقيا"، بالإضافة إلى زعماء 5 دول نامية أخرى "، وتايلاند، والمكسيك، وطاجاكستان، وغينيا"، كما التقى الرئيس السيسى بنظيره الصينى تشى جين بينج، عقد الزعيمان جلسة مباحثات بحضور وفدى البلدين.

والتقى السيسي، أيضًا بعدد من رؤساء الدول المشاركة في القمة ثم توجه الرئيس إلى فيتنام، وعقد عدة لقاءات مع الرئيس الفيتنامي ورئيس الحزب الشيوعي الفيتنامي.

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