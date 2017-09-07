رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل "الوطنية للحوكمة" برئاسة السفير أشرف راشد

القاهرة - (أ ش أ):

صرح السفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 1896 بتاريخ 27/ 8/ 2017 بتشكيل اللجنة برئاسته.

وتضم اللجنة في عضويتها 19 شخصية عامة يمثلون كافة قطاعات المجتمع المصري (البرلمان، المرأة، منظمات المجتمع المدني، الإعلام، الأكاديميين ومراكز الأبحاث، ذوي الاحتياجات الخاصة، الشباب، اتحاد الصناعات، الغرف التجارية).

يأتي ذلك في إطار عضوية جمهورية مصر العربية في الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهى آلية أنشئت تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وتعني بتعزيز الحكم الرشيد في القارة.

وأضاف السفير أشرف راشد، أن اللجنة ستختص بعدة أمور تشمل: وضع الإستراتيجية اللازمة لتنفيذ متطلبات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وخطة العمل لإعداد تقرير التقييم الذاتي الذي يتم إعداده بواسطة مراكز البحث والدعم الفني، ومتابعة الاتصالات مع لجنة الشخصيات المرموقة والسكرتارية القارية لآلية مراجعة النظراء فيما يتعلق بإعداد التقرير، ووضع برنامج لحوار مجتمعي لاستعراض التقرير مع الشرائح المعنية بالإضافة للجهات الحكومية، واعتماد التقرير النهائي.

جدير بالذكر، أن عملية المراجعة تتم بالتنسيق مع سكرتارية الآلية ولجنة الشخصيات البارزة وفقاً للأربعة مجالات محل اهتمام الآلية وهي: (1) الديمقراطية والحكم الرشيد، (2) الحوكمة والإدارة الاقتصادية، (3) حوكمة الشركات، (4) التنمية الاقتصادية والاجتماعية.